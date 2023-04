Kosova pa viza, dalin detaje nga miratimi i vendimit në PE

Parlamenti Evropian përfundimisht ka miratuar liberalizimin e vizave për kosovarët këtë të martë, duke u dhënë të drejtën qytetarëve të Kosovës të lëvizin të lirë në Evropë nga 1 janari i vitit 2024.

PE-ja miratoi marrëveshjen për lirinë e vizave me qëndrim të shkurtër me Kosovën, njofton Klankosova.tv.

“Qytetarët e Kosovës do të lejohen të udhëtojnë në BE – dhe qytetarët e BE-së të shkojnë në Kosovë – pa kërkuar vizë, për periudha deri në 90 ditë në çdo periudhë 180 ditore. Pas hyrjes në fuqi të ligjit, i gjithë rajoni i Ballkanit Perëndimor do të ketë një kuadër të ngjashëm vizash për zonën Shengen”, thuhet në njoftimin e PE-së në faqen zyrtare të tyre.

Përjashtimi i vizave do të hyjë në fuqi pasi të jetë vendosur Sistemi Evropian i Informacionit dhe Autorizimit të Udhëtimit (ETIAS) dhe në çdo rast deri në vitin 2024.

