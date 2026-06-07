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Kosova voton sot

By admin

Kosova sot mban zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare, ndërsa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) një ditë më parë ka bërë të ditur se gjithçka është gati për mbarvajtjen e këtij procesi.

Sipas të dhënave të KQZ-së, në këtë proces zgjedhor kanë të drejtë vote 2,092,174 qytetarë, që përbën një rritje prej 15,884 votuesish krahasuar me zgjedhjet e parakohshme të mbajtura më 28 dhjetor të vitit të kaluar.

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Për zgjedhjet e sotme janë shtypur gjithsej 1,778,300 fletëvotime. Prej tyre, 1,605,000 janë për vendvotimet e rregullta, 19,450 për votim me kusht, 13,500 si fletëvotime rezervë, si dhe 3,500 për personat me nevoja të veçanta.

Zëdhënësi i KQZ-së, Valmir Elezi, tha se pas një procesi përgatitor 37-ditor, të gjitha materialet zgjedhore janë shpërndarë në 38 Qendra Komunale të Numërimit dhe prej aty janë dërguar në vendvotime në mëngjesin e ditës së sotme.

“Materialet zgjedhore, përfshirë fletëvotimet, janë shpërndarë në të gjitha qendrat komunale të numërimit dhe më pas janë dërguar në qendrat e votimit, të cilat hapen në orën 07:00”, ka deklaruar Elezi.

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Për garantimin e integritetit të zgjedhjeve, Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit ka angazhuar mbi 100 prokurorë dhe zyrtarë të sistemit prokurorial, të cilët do të monitorojnë procesin në të gjithë vendin deri në përfundimin e tij. Prokuroria u ka bërë thirrje qytetarëve dhe subjekteve politike që të raportojnë çdo dyshim për keqpërdorime apo manipulim të votës.

Ndërkohë, Policia e Kosovës ka hartuar planin operativ dhe ka mobilizuar një numër të konsiderueshëm zyrtarësh për sigurimin e qendrave të votimit, depove komunale dhe Qendrës së Numërimit dhe Rezultateve, me qëllim të garantimit të një procesi të qetë, të sigurt dhe të rregullt para, gjatë dhe pas zgjedhjeve.

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