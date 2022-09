Kosovari dënohet me mbi 6 vjet burg dhe dëbim nga Zvicra, e kishte therrur me thikë një burrë

Gjykata penale e Lucernit ka shpallur fajtor një burrë që jeton në kantonin e Lucernit për tentativë vrasjeje. 46-vjeçari ishte përfshirë në një sherr me një burrë tjetër në Menznau në vitin 2019 dhe e kishte plagosur atë disa herë me një thikë xhepi që kishte tehun shtatë centimetra të gjatë.

Pas konfliktit, i sulmuari kishte pesë të prera dhe plagë nga thika, në pjesë të ndryshme të trupit, si në bark, në pjesën e sipërme të krahut dhe në shpinë, transmeton albinfo.ch. Por edhe sulmuesi, nga ana e tij, ka pësuar një thyerje të krahut

nformacione të ndryshme për rrjedhën e ngjarjeve

Dy personat kanë dhënë deklarata të ndryshme për rrjedhën e konfliktit. Ndër të tjera, tashmë i dënuari ka deklaruar se personi përballë e kishte goditur disa herë me grusht në fytyrë, shkruan 20minuten.ch. Si pasojë, ai kishte humbur mendjen dhe kishte thyer krahun pasi qe rrëzuar.

Më pas, siç thotë ai, ka nxjerrë thikën për t’u mbrojtur. Kundërshtari i tij ka pësuar plagë me thikë në shpinë kur të dy janë rrëzuar gjatë konfliktit dhe ai ka rënë mbi thikë.

Kundërshtari, nga ana tjetër, kishte dëshmuar se i dënuari e kishte sulmuar me thikë xhepi dhe i kishte thënë se do ta vriste. Ai vetëm është përpjekur të mbrohej. Ai kishte arritur të kapte krahun e të dënuarit, në të cilin ai kishte mbajtur thikën. Të dy kishin rënë dhe i dënuari kishte thyer krahun.

Burgim dhe dëbim nga vendi

Gjykata penale nuk i ka besuar dëshmive të të dënuarit. Në përgjithësi, ato tregojnë “shumë kontradikta dhe mospërputhje për të qenë të besueshme”, thuhet në vendim. Deklaratat e të sulmuarit, megjithatë, janë “konstante dhe të besueshme”.

Kështu, Gjykata Penale e ka dënuar me gjashtë vjet e tre muaj burgim shtetasin nga Kosova, përcjell albinfo.ch. Gjithashtu, ai do të dëbohet nga vendi për një periudhë dhjetëvjeçare dhe ndër të tjera do të duhet të paguajë edhe shpenzimet gjyqësore.

Vendimi nuk është ende i plotfuqishëm. Është bërë ankim.