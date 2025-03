KQZ-ja certifikon zgjedhjet e 9 shkurtit

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) me 9 vota për dhe dy kundër të enjten ka certifikuar rezultatin e zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit, duke i hapur kështu rrugë formimit të institucioneve të reja. Anëtarët e Vetëvendosjes në KQZ kanë votuar kundër certifikimit të zgjedhjeve.

Pavarësisht kësaj, në këtë mbledhje të KQZ-së është bërë edhe zëvendësimi i kandidatëve që kanë fituar mandat të deputetit, por kanë vendosur të mos e ushtojnë këtë pozitë.

Certifikimi i këtyre zgjedhjeve është bërë pasi kanë kaluar të gjitha afatet e ankesave të partive dhe kandidatëve për deputetë në Panelin për Ankesa dhe Parashtresa dhe në Gjykatën Supreme.

Sipas rezultateve të certifikuara, Lëvizja Vetëvendosje (LV) në Kuvendin e Kosovës do të përfaqësohet me 48, deputetë, PDK-ja me 24, LDK-ja me 20 deputetë, AAK-Nisma me 8 dhe minoritetet me 20 deputetë. Në bazë të këtyre rezultateve, i bie që asnjëra parti nuk do të mund të formojë vetëm qeverinë, por për ekzekutivin e ri do të duhet të formohen koalicione.