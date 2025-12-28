-0.4 C
KQZ- Numërohen mbi 12% të votave, prin LVV me 46%, PDK 19%, LDK 13%, AAK 7%

Janë numëruar 12.4% të votave, sipas KQZ-së.

Sipas rezultateve, LVV ka 46.18% të votave.

PDK-ja ka 19.73%, LDK-ja 13.36%.

Ndërkaq AAK-ja 7.49% të votave

Thyhet rekordi i 9 shkurtit, afro 900 mijë qytetarë dolën në zgjedhje
Mot i acartë në ditët në vazhdim, Viti i Ri me fjolla bore

Shoqërohet në polici një person në Suharekë, dyshohet për fotografim të votës

Një person është shoqëruar në stacion policor nën dyshimin për fotografim të votës. Rasti ka ndodhur në fshatin Gelanc të Suharekës. Lidhur me procedimin e këtij...
Fletëvotime me shenja te numrat e kandidatëve hasen në një vendvotim në Rahovec

Fletëvotime me shenja në hapësirat e numrave të kandidatëve, janë hasur në një vendvotim në Rahovec. Sipas raportimeve që kanë ardhur në adresë të gazetës...

Një i plagosur gjatë konfliktit mes disa personave në Suharekë

Mot i acartë në ditët në vazhdim, Viti i Ri me fjolla bore

“Emrin tënd e përjetësova” – publikohet kënga kushtuar Komandant Drinit nga tenori Kastriot Tusha

Vërmicë/ Tentoi të jepte ryshfet, përfundoi në pranga

Pensionohet profesori i Biologjisë në gjimnazin “Gjon Buzuku”, Bedrija Shabani

Dalja në zgjedhje arrin 28.97% deri në orën 15:00, më e lartë se në zgjedhjet e 9 shkurtit të këtij viti

Shoqërohet në polici një 75-vjeçar në Prizren, dyshohet se grisi fletëvotimin pasi s’iu lejua ta asistojë bashkëshorten në vendvotim

Vdes Shemi i grupit Ilirët

Rritja e konsumit të energjisë elektrike shkakton reduktime në Prizren

Albin Kurti: Urime fitorja më e madhe në historinë e vendit

Policia e ndjek nëpër mal dhe e kap të dyshuarin që e dogji autoambulancën në Rahovec

Shannon Shorter i bashkohet Bashkimit

Pas një mungese të gjatë, Gjesti rikthehet për Krishtlindje!

Pa pritje të gjata këtë mëngjes në pikat kufitare – maksimumi deri në 10 minuta për të hyrë në Kosovë

