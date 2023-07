Krahpërkrah me veten

Enver Sulaj

(Poetit Ali Podrimja- disa orë para se të gjendej i vdekur)

Diku keni me m’gjetë

e unë s’kam me mujtë me i pa ma sytë e bukur

të çikës që di me vajtue dhembshëm e me t’shti n’dhe

me atë gjamën e saj epike

Due me e shkel gurin fort me kambë

e me pa a muj me ec krapërkrah me veten teme

Mos u lodhni duke m’kërkue atje ku s’ka kuptim vetmia

Atje ku fjalës i kanë vu therrë te dera e shpisë

e s’e lanë me pa fundin e rrugës ku pluhnin e ngrit nalt edhe fryma ma e lehtë

Unë dola sot skaj lumit për me ia pa edhe njiherë brigjet gropa- gropa

Që ia shkaktuan reshjet e shiut në stinën teme që s’mi teri kurrë sytë

Më lini të qetë, o miq, të luej me guralecat e bardhë aty ku s’më njeh kush

veç Lumit tem që ma njeh vetminë

e dhembjen….

Enver Sulaj

21 korrik 2012