Krasniqi i AAK’së: Prizreni si kryeqytet historik nuk e ka vëmendjen aq sa e meriton

Besnik Krasniqi, anëtar i kryesisë së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në emisionin Frontal në T7 ka thënë Prizreni meriton më shumëvëmendje nga Qeveria e udhëheqësit e Komunës.

“Prizreni me një nenë të posaçëm është shpallur kryeqytet historik i Kosovës por veç kësaj nuk ështëplotësuar apo amandamentu ai ligj për me i dhënëedhe benifitet apo kompetencat të cilat do të duhej t’i takonin si kryeqytet historik” ka thënë Krasniqi

Sipas tij ky ligj duhet të plotësohet edhe më shumë.

“Ai ligj është miratuar në kohën sa kryeministri Haradinaj ka qenë në pushtet dhe ka mbetur i pa plotësuar që nga ajo kohë. Uroj shumë qëlegjislatura e re t’i jap më shumë vëmendje e po ashtu ta plotësoj më shumë këtë ligj i cili do i jepte atë që meriton Prizrenit” ka shtuar ai.

