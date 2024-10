Krasniqi kërkon mobilizim në Rahovec për zgjedhjet e shkurtit

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, ka qëndruar sot në Degën e PDK-së në Rahovec, ku u takua me përfaqësues të strukturave partiake për të diskutuar mbi zhvillimet politike dhe përgatitjet për zgjedhjet e ardhshme.

Në fjalën e tij, Krasniqi theksoi rëndësinë e përkushtimit të çdo anëtari dhe besimin e qytetarëve.

“Me punën tonë dhe angazhimin e secilit prej jush, PDK do t’i japë Kosovës një qeveri me vizion të ri për zhvillimin e vendit, në krye me Bedri Hamzën si kryeministër.”, tha ai.

Krasniqi gjithashtu theksoi se programi qeverisës i kandidatëve të PDK-së është hartuar në përputhje me nevojat e qytetarëve dhe bizneseve.

“Ky program do të ndihmojë zhvillimin e Rahovecit dhe të gjitha komunave të Kosovës, pa dallime politike.”

Kryetari i Degës së PDK-së në Rahovec, Edon Cana, nënvizoi përkushtimin e strukturave partiake për mobilizimin dhe unifikimin e potencialit të PDK-së në këtë komunë.

“Ne po punojmë për të ndihmuar çdo anëtar dhe për të maksimizuar ndikimin tonë në zgjedhjet e ardhshme,” tha Cana.

Gjatë takimit, përfaqësuesit e të gjitha strukturave të PDK-së në Rahovec zgjodhën Emerllah Spahiun si shef të shtabit zgjedhor dhe u dakorduan që Dega e PDK-së në Rahovec së shpejti t’i propozojë kandidatët e saj për deputet./pp/

Marketing

https://prizrenpress.com/eli-edona-mobilieria-me-oferta-me-te-mira-ne-prizren/