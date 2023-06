Krasniqi, Kurtit: I ke gënjyer kryetarët se do të kenë takim me Elbertin e i ke çu në zyrë

Kryetari i PDK-së, Memli Krasniqi, i tha kryeministrit të vendit, Albin Kurti, se po sillet si gazetar mediokër e jo si kryeministër.

Raportimin e Kurtit për situatën në veri, Krasniqi e quajti histori, teksa tha se ai s’diti të tregoi se cka do të arrij me ato veprime dhe se ishin pa koordinim me partnerët ndërkombëtarë.

“Histori na dhe, historia e vërtetë është se zgjedhjet janë mbajtur si shkak i gabimeve të tua, për shkak të asaj se iu ke premtuar partnerëve ndërkombëtar se do ta shtysh vendimin për targa në veri e në fund s’e mbajtur atë premtim. Ka filluar një proces i daljes prej institucioneve e në fund je tërhequr prej vendimit të targave, sic tërhiqesh gjithë. Cfarë targa në veri, janë targa që kanë qenë gjithmonë, të Serbisë”, tha Krasniqi, njofton Klankosova.tv.

Sipas Krasniqit, pikërisht sot një javë, kryetarët e komunave veriore janë gënjyer se do të kenë takim me ministrin e Administrimit të Pushtetit Lokal, Elbert Krasniqi, e janë çuar në zyrë.

“Sot një javë në këtë kohë, ti krye në vete pa folur me asnjë njeri e ke nisur një veprim avanturesk pasi s’iu ke treguar as kryetarëve të komunave se do t’i coni në zyrë. I keni mashtruar duke iu thënë se keni takim me Elbert Krasniqin”.

“E ke mbyllur një kryetar si Oso Kuken atje, me kë është duke punuar ai. Por, pse s’po e çon Erden Atiqin në komunë, por e ke çuar në ndërtesë dytësore ashtu sic është edhe Izmir Zeqiri e Ilir Peci”, tha Krasniqi,