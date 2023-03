Krasniqi, Kurtit: Në vilën e kasapit të Kosovës, Titos, pranove të gjitha ato që i kundërshtoje

Kreu i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, ka kritikuar ashpër kryeministrin e vendit, Albin Kurti, për marrëveshjen e arritur në Ohër me presidentin serb, Aleksandar Vuçiq.

Krasniqi, në seancën e raportimit të Kurtit për marrëveshjen, tha se ai në vilën e Titos, kasapit të Kosovës, pranoi të gjitha ato që i kundështoi gjithmonë.

“Gjatë dy vjetëve të fundit kemi fol e diskutuar shumë rreth çështjes së dialogut, megjithatë sot jemi dëshmitarë të degradimit esencial të gjithë procesit të dialogut dhe pytja e parë që duhet bërë Kurtit është se çka ka çka s’ka”.

“Me një fjali mbrëmë Kurti ka përmbysur gjithë jetën e tij politike, por e uroj për sinqeriteti pasi po, ka asociacion ashtu siç e tha ky mbrëmë. Por, loja me fjalë e ka afatin e skadimit atëherë kur duhet të fillojë të marrë veprime për fatin e keq të Kosovës në vilën e Titos – kasapit të Kosovës ku pranoi të gjitha ato që tha se s’do t’i pranonte” u shpreh Krasniqi.

Krasniqi, mes tjerash, tha se tani kemi marrëveshje të përkohshme me autonomi në qendër.

“Kurti kaloi prej vetëvendosje – jo negociata në negociata – vetëvendosje për serbët”.

“Ka rreziku t’ju jap autonomi politike serbëve të Kosovës, ka fakte fatkeqe që dihet nga marrëveshja finale gjithëpërfshirëse me njohje në qendër jemi me marrëveshje të përkohshme me autonomi në qendër” tha Krasniqi, njofton Klankosova.tv.