Krasniqi: Më 5 gusht do të shkruajmë histori

Haxhi “Robin” Krasniqi synon ta jetojë ëndrrën e tij të kamotshme për të boksuar dhe për të fituar në vendin ku i rrahë zemra, Kosovë.

Boksieri i suksesshëm bëri karrierë të jashtëzakonshme jashtë vendit, ndërsa më 5 gusht do ta plotësojë ëndrrën e tij dhe të krejt fansave të tij për të boksuar në Kosovë.

Meçi i radhës i tij do të zhvillohet në stadiumin “Fadil Vokrri”. Ish-kampioni i botës në boksin profesionist, përmes një postimi në faqen e tij zyrtare në “Facebook”, paralajmëroi se do të shkruhet historia me atë datë.

“Me 5 Gusht do të shkruajmë Histori!”, ka shkruar 36-vjeçari nga Juniku. Pasi data dhe vendi i meçit të ardhshëm tashmë dihet, ka mbetur për t’u caktuar vetëm edhe kundërshtari i Krasniqit.