11.6 C
Prizren
E diel, 2 Nëntor, 2025
type here...

Lajme

Krasniqi me disponim të mirë krah Totajt: Prizreni i Shaqës është Prizreni i ëndrrave tona

By admin

Kryetari i PDK-së, Memli Krasniqi ka udhëtuar drejt Prizrenit për kryetarin aktual të kësaj komune, njëherësh kandidat për një mandat tjetër, Shaqir Totajn.

Përmes një fotografie të postuar në Facebook ku të dy shihen të buzëqeshur, Krasniqi thotë se Prizreni i Shaqës është Prizreni i ëndrrave tona: i gjallë, krenar dhe me vizion.

Klikoni linkun:https://www.facebook.com/reel/791617827043524

“Sot, në Prizren, me disponim të mirë dhe në shoqërinë e kryetarit që i ka kthyer qytetit tonë historik energjinë, punën dhe vëmendjen që meriton. Është frymëzuese të shohësh projektet që po realizohen dhe ato që po vijnë, investime që do t’u shërbejnë të gjithë qytetarëve të Prizrenit, por edhe do ta bëjnë kryeqytetin tonë historik edhe më tërheqës për vizitorë nga e gjithë Kosova dhe bota. Prizreni i Shaqës është Prizreni i ëndrrave tona: i gjallë, krenar dhe me vision”, ka shkruar ai.

Sipas kreut të PDK-së, sot një javë, qytetarët e Prizrenit do ta rikonfirmojnë besimin e tyre për Shaqën dhe katërvjeçarin e ardhshëm të zhvillimit e krenarisë qytetare.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
LDK-ja dhe PDK-ja bëhen bashkë në Prizren, kundër Abrashit të VV-së
Next article
Prizreni mposhtet minimalisht nga Feronikeli

Më Shumë

Rozë

Fedi sjell baladën e re ‘Nuk Kthehem’

Artisti i njohur Fedi ka publikuar këngën e tij më të re me titull “Nuk Kthehem”, një baladë e mbushur me ndjenja dhe emocione,...
Fokus

Arinjtë vizitojnë vendbanimet në disa rajone të Prizrenit

Rritja e numrit të arinjve është kthyer në shqetësim për banorët e disa komunave në rajonin e Prizrenit. Në Suharekë, Mamushë e Dragash, banorët...

Vashat e Bashkimit fitojnë derbin ndaj Pejës 03

Duda Balje reagon përsëri pas shkarkimit të anëtarëve të partisë së saj nga postet qeveritare

Nëna e raporton zhdukjen e vajzës së saj në Prizren

34-vjeçari bie nga skeletet dhe vdes- Ky është pronari i kompanisë nga Malisheva që u arrestua, kishte urdhër për ndalimin e punimeve

Përmbytje në Vlashnjë

Kontrabandë mallrash nga Pogaj i Shqipërisë drejt Gorozhubit të Kosovës, ndalohet tregtari 43-vjeçar

Zafir Berisha mbështet Artan Abrashin për kryetar të Prizrenit

LVV e Dragashit: Për koalicion me PDK, morëm aprovimin e kryesisë qëndrore të LVV

Prizreni sot zbret në fushën e Feronikelit

Publikohen pamjet, momenti i arrestimit të prokurorit Beqë Shala në vendin e punës

Po finalizohet Amfiteatri në Bellobrad të Dragashit

Cilësia e ujit në Prizren brenda standardeve, përjashtim fshati Muradem

Sot varroset 34 vjeçari pasi ra nga skelet në vendin e punës në Prizren

Ndërprerje me furnizim me ujë në disa lagje të Prizrenit pas reshjeve të dendura

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne