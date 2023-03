Krasniqi: Në Gjermani, duhet të bëjmë pesë herë më shumë se një gjerman për me kalu

Krasniqi, në një konferrencë për shtyp në Prishtinë, ka thënë se suksesi i një jave më parë bëri jehonë në të gjithë botën, njofton Klankosova.tv.

“Në vendlindje është gjithmonë ndjena më e mirë këtu çdo temë që flasim, flasim në gjuhën tonë, flasim shqip, është diçka që ushqehem me kënaqësi në gjuhën teme”, ka thënë Krasniqi.

“Me një fitore të madhe, organizim që theu rekordin. Është kanë një sukses i madh në mbarë botën ka marrë jehonë dhe jehonë shumë të mirë, jehonë që kemi treguar mentalitet, sukses që jemi njerëz punëtorë, kjo më ka bërë që të preki edhe një fitore tjetër”.

“Kjo po na ushqen mirë, është kanë një ndjenjë e mirë, të kthehem pas një viti e gjysmë, të kthehem edhe më i fortë, me një fitore, është kanë vërtetë kënaqësi, jam duke e shijuar çdo ditë, çdo moment, është kthyer vullneti i shumëfuqishëm”

Krasniqi potencoi vështërsit që ka hasur në fillim të karrierës në Gjermani.

“Gjermania është një vend i madh, ka tjera kapacitete, të jeni të vetëdijshëm, na atje duhet me bo tri herë ose pesë herë më shumë me gjerman, për me kaluar në sukses, ne jemi ende të unët për sukses dhe këtë sukses me ia dediku Kosovës, kështu që kam thënë çdo herë”.

“Jam shumë i lumtur që kam kaluar çdo sfidë, për të nderuar vendin tim”.

“Synimi ta rikthejë titullin e boksit, e ndjejë në trupin tim dhe shpirtin tim, qëllimi im është që t’i thyej rekordet e përgatitjeve të mia”.