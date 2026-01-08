-2.5 C
Krijojmë webfaqe për biznese

By admin

Ne krijojmë webfaqe moderne dhe funksionale për biznese në Kosovë, Gjermani, Zvicër dhe më gjerë, të dizajnuara për të sjellë rezultate reale.

Më shumë klientë potencialë
Renditje më e lartë në Google (SEO)
Dizajn modern & i personalizuar
Në çdo gjuhë që ju nevojitet
Për të gjitha industritë dhe fushat e biznesit

Webfaqja juaj është përshtypja e parë që klientët krijojnë për ju – ne sigurohemi që ajo të jetë profesionale, bindëse dhe efektive.

Na kontaktoni tani:

WhatsApp:
+49 151 43286754
+383 49 308 546

Email: [email protected]
Web: www.inoweb-agentur.de

Aksident mes tri veturash në Rahovec

Një aksident trafiku ka ndodhur paraditen e sotme në qendër të Rahovecit. Në pamjet e publikuara shihet se janë aksidentuar tri automjete. Nuk dihet për të...
Zjarr në një shtëpi në Prizren, lëndohen dy persona

Dy persona janë lënduar si pasojë e një zjarri që ka shpërthyer në një shtëpi në Prizren. Lidhur me rastin për Klankosova.tv detaje ka dhënë...

Fshatrat e Dragashit përballen me ndërprerje të shpeshta të rrymës

Adem Morina emërohet drejtor i Turizmit dhe Zhvillimit Ekonomik në Prizren

Liria prezanton Muhamed Useinin

Liria nis përgatitjet për stinorin pranveror

Komuna e Prizrenit mobilizohet pas reshjeve: Situata nën monitorim të vazhdueshëm

Kolona të gjata në pikat kufitare, pritjet deri në 1 orë e gjysmë për dalje nga Kosova

Deri në gjysmë ore pritje për të dalë nga Kosova

Traditë 24-vjeçare, banorë të fshatit Denjë të Rahovecit e nisin vitin me aksionin e dhurimit të gjakut

Malishevë: Një person dërgohet pa shenja jete në QKMF, rasti po hetohet

Komuna e Dragashit prezanton investitorë nga Pakistani për bashkëpunim në bujqësi

Kryetari i Dragashit i drejtohet qytetarëve: Mobilizohuni dhe keni kujdes të shtuar

Dhjetë dëshirat e mia për vitin 2026

Rahovec: Një burrë e qëllon vetën me armë në këmbë

Rriten tarifat e ujit nga janari: “Hidroregjioni Jugor” zbaton çmimet e reja

