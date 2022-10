Kroos: Nuk do të luaj futboll deri në vitin 2024

Mesfushori i Real Madrid-it, Toni Kroos ka lënë të kuptohet se mund të pensionohet deri në vitin 2024.

Kroos, 32 vjeç, bëhet lojtar i lirë verën e ardhshme dhe thuhet se i është ofruar një zgjatje e kontratës për një vit nga Real Madrid.

Reprezentuesi gjerman është në sezonin e tij të nëntë në Real Madrid, klubi të cilit iu bashkua në vitin 2014 nga Bayern Munich.

I pyetur nga kampionia gjermane olimpike e volejbollit në plazh, Laura Ludëig gjatë një interviste nëse do të luante për Gjermaninë në Lojërat Olimpike në Paris në 2024, Kroos tha: “E kam hedhur poshtë si opsion. As nuk e di nëse në 2024 do të vazhdoj të luaj futboll! … Çfarë mund t’ju siguroj, është që do shikojë Lojërat Olimpike të Parisit në TV”.

Toni Kroos ka pasur një karrierë fantastike, ku ka arritur të fitojë pesë trofe të Ligës së Kampionëve dhe një Kupë të Botës. /Albanianpost.com