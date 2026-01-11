-7 C
Prizren
E hënë, 12 Janar, 2026
Lajme

“Hidroregjioni Jugor”: Uji në Prizren i sigurt për pije, përjashtohet burimi në Muradem

By admin

Kompania Regjionale  e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” Sh.A. ka njoftuar për gjendjen aktuale të furnizimit me ujë në zonën e shërbimit në Prizren, bazuar në analizat më të fundit laboratorike dhe monitorimin e vazhdueshëm të burimeve të ujit.

Sipas njoftimit, në Njësinë Operative Prizren, uji i furnizimit i plotëson standardet e plota për përdorim dhe konsum për pije. Përjashtim bën vetëm burimi i ujit në fshatin Muradem, për të cilin po vazhdon monitorimi i situatës.

Nga kompania bëhet e ditur se ekipet teknike janë vazhdimisht në terren dhe po përcjellin nga afër gjendjen e furnizimit me ujë, me qëllim garantimin e sigurisë dhe cilësisë për konsumatorët.

“Hidroregjioni Jugor” ka bërë të ditur se për çdo ndryshim apo zhvillim të ri, konsumatorët do të njoftohen me kohë.

