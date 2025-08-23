Kryeministri Kurti dhe ministri Murati vizituan fabrikën e prodhimit të lëngjeve “Aronica” në Prizren

Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, Albin Kurti dhe ministri në detyrë i Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati, vizituan sot fabrikën për prodhimin e lëngjeve 100% të frutave “Aronica”, në Prizren, pjesë e kompanisë Arti Fruit.
Kjo fabrikë është themeluar nga Sanije Berisha dhe bashkëshorti i saj, Esat Berisha, mërgimtarë nga Zvicra. Përveç prodhimit të lëngjeve bio, ajo po ashtu bën prodhimin e xhemit dhe çajit aronia. Produktet njihen si produkte që forcojnë imunitetin dhe janë të kërkuara jo vetëm në tregun vendor edhe atë të jashtëm, sidomos në Zvicër.
Gjatë kësaj vizite, kryeministri Kurti dhe ministri Murati panë nga afër punën që bëhet në këtë fabrikë, kushtet e punës dhe u njoftuan me procesin prodhues. Ata ritheksuan përkushtimin e qeverisë për mbështetje ndaj bizneseve vendore prodhuese, veçanërisht ato që janë investime nga mërgata, të cilat përveçse hapin vende pune, po ashtu edhe ndihmojnë në zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të vendit.
Kompani “Aronica” është përfituese e mbështetjes me kredi përmes Dritares për Investime të Diasporës. Me këtë kredi ajo ka investuar në makinerinë e prodhimit si përgatitja e produktit bazë, sterilizimi, mbushja, mbyllja e kapakut, pasterizimi, tharja, etiketimi si dhe paketimi.
