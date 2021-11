Kryen dhunë në familje, 30 ditë paraburgim ndaj dy të dyshuarve në Prizren

Gjykata Themelore në Prizren u ka caktuar masën e paraburgimit dy personave me iniciale të njëjta, XH.N., pasi dyshohen se në raste të ndryshme kanë kryer veprën penale “dhunë në familje”. Sipas njoftimit, I pandehuri i parë, më 13 nëntor, u kishte shkaktuar keqtrajtim fizik dhe psikologjik prindërve të tij.

Rast i ngjashëm ka ndodhur edhe te i pandehuri i dytë XH.N., i cili ka goditur nënën e tij, e duke i shkaktuar lëndime në fytyrë.

“Pandehuri Xh.N. (1) fillon ta godet veturën e babait me shqelma me ç ’rast e thyen edhe dritaren e veturës, me këto veprime anëtareve të familjes së tij iu shkakton frikë ankth dhe pasiguri për jetën e tyre. I pandehuri Xh.N. (2)., me datë 13 nëntor, brenda një marrëdhënie familjare, shkakton dhunë, keqtrajtim fizik dhe psikologjik ndaj të dëmtuarës – bashkëshortes së djalit, me të cilën jetojnë në të njëjtën shtëpi, ashtu që, ditën kritike pasi i pandehuri Xh.N., (2)., kthehet në shtëpi dhe e gjen situatën të tensionuar pas krijimit të rrethanave të cekura si më lartë, në ato momente e kap për flokë të dëmtuarën duke e hedhur në tokë, e cila më pas arrin të ik dhe njofton dhe kërkon ndihmën e policisë, me këto veprime të dëmtuarës i shkakton frikë ankth dhe pasiguri për jetën e saj” thuhet në njoftimin e Themelores.

Të dyshuarit do të mbahen në paraburgim 30 ditë.