Kryeprokurori i Prizrenit: Lufta kundër korrupsionit nuk do të ndalet as para dyerve të prokurorisë

By admin

Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Prizren, Petrit Kryeziu, ka bërë thirrje publike për qytetarët që të raportojnë çdo provë inkriminuese ndaj prokurorëve apo zyrtarëve të tjerë publikë, duke theksuar se lufta kundër korrupsionit nuk njeh kufij institucional.

KLIKO videon:https://www.facebook.com/reel/791617827043524

“Lufta kundër korrupsionit nuk ndalet as para dyerve të prokurorisë. Ne jemi të gatshëm të ballafaqohemi me të keqen, nga kushdo që vjen – edhe kur ajo vjen nga brenda vetë prokurorisë”, ka deklaruar Kryeziu.

Ai ka kërkuar nga qytetarët që rastet e tilla sic ishte ai i prokurorit tashmë të arrestuar, Beqë Shala, duhet  t’i trajtojnë si të izoluara dhe jo si përfaqësim i tërësisë së sistemit prokurorial.

“Në këtë institucion ka prokurorë të ndershëm që i qëndrojnë besnik betimit për të punuar me ndërgjegje dhe në frymën e ligjit”, tha ai për Betimi për Drejtësi.

Sipas Kryeziut, ky rast duhet të shërbejë për të rritur besimin e qytetarëve në institucionet e drejtësisë.

