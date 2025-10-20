8.3 C
Prizren
Kryetari i AAK-së në Prizren: Nuk kemi arritur marrëveshje me asnjërën nga dy partitë në balotazh

Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në Prizren, Besnik Krasniqi, tregon se deri në  nuk ka asnjë marrëveshje koalicioni me ndonjë subjekt politik që është pjesë e garës zgjedhore në raundin e balotazhit.

“Sapo të ketë diçka konkrete, qytetarët dhe mediat do të njoftohen me kohë dhe transparencë të plotë”, shkruan ai.

“AAK Prizren mbetet e përkushtuar për një Prizren të zhvilluar, të drejtë dhe ndryshe, duke lënë të hapur mundësinë për vendime të ardhshme në përputhje me interesin qytetar”.

Si e bëri për vete yllin shqiptar? Callum Turner flet për lidhjen me Dua Lipën
Nga kjo e diele do të flemë një orë më shumë, po kalojmë në orën e dimrit

