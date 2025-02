Kryetari i Malishevës thotë se bashkëpunimi me qeverinë qendrore ka qenë i thukt

Kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati ka deklaruar se nuk ka pasur bashkëpunim të ndërsjellë midis qeverisë lokale, repsektivisht komunës të cilën ai e drejton dhe qeverisë qendrore në krye me Albin Kurtin.

Kastrati në TV Arbëria renditi disa nga projektet të cilat implementimi i tyre sipas tij, nuk ka ndodhë.

“Gjatë kësaj periudhe prej tre katër vitesh, vërtetë nuk ka qenë një bashkëpunim i thukt apo një bashkëpunim i dëshiruar në mes të qeverisë lokale në Malishevë dhe qeverisë qendrore, sepse shumë projekte të cilat kanë qenë vec të themeluara nuk janë implementuar. Mirëpo edhe implementimi apo edhe fillimi i disa projekteve fillestare të reja nuk ka ndodh. Sigurisht që është problemi me furnizim të ujit, problemi me furnizim të energjisë elektrike të cilat të dyja këto projekte i takojnë qeverisë qendrore, sepse nuk është në domenin e kompetencave dhe të përgjegjësisë së nivelit lokal që të mirret me furnizim me energji elektrike, përkatësisht që ta rris shkallën e furnizimit me energji elektrike dhe furniziminme ujë të pijes”, tha Kastrati në emisionin “N’PULT”

Derisa shtoi se kjo “është përgjegjësi e qeverisë qendrore sepse Komuna e Malishevës nuk ka burime të mjaftueshme brenda teritorrit të saj”./TV Arbëria./

