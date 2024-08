Kryetari i Prizrenit dorëzon projekt-buxhetin për vitin 2025

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, ka dorëzuar sot projekt-buxhetin për vitin 2025 në Kuvendin Komunal, duke ia dorëzuar kryesueses së këtij Kuvendi, Antigona Bytyqi.

Në njoftimin e Komunës së Prizrenit, theksohet se ky buxhet është përgatitur pas një periudhe të gjatë dëgjimesh publike dhe konsultimesh intensive me qytetarët, përfaqësuesit e fshatrave, organizatat joqeveritare, shoqatat dhe bizneset.

“Ky projekt-buxhet është hartuar duke marrë parasysh të gjitha kërkesat, sugjerimet dhe idetë e qytetarëve, dhe është finalizuar me përkushtim të lartë nga grupi i zyrtarëve komunalë,” thuhet në njoftim. “Dëgjimet publike kanë ofruar mundësi të vlefshme për qytetarët që të kontribuojnë në formimin e politikave dhe të krijojnë një bashkëpunim më të ngushtë me Komunën e Prizrenit. Ky proces ka qenë thelbësor për të siguruar që buxheti të reflektojë nevojat dhe prioritetet e komunitetit.”

“Kryesuesja e Kuvendit Komunal, Antigona Bytyqi, do të vazhdojë me procedurat ligjore të nevojshme për miratimin përfundimtar të buxhetit nga anëtarët e Kuvendit Komunal të Prizrenit. Pas miratimit, buxheti do të publikohet në faqen zyrtare të Komunës së Prizrenit, për të siguruar transparencë dhe akses të gjerë për të gjithë qytetarët”, thuhet në njoftimin e Komunës së Prizrenit./PrizrenPress.com/

