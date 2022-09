Kryetari i Rahovecit kërkon ndihmë urgjente nga Qeveria pas vërshimeve

Kryetari i Rahovecit, Smajl Latifi, ka kërkuar ndihmë urgjente nga Qeveria pas vërshimeve dhe përmbytjeve që ka përfshirë këtë Komunë ditën e shtunë.

Latifi thotë kanë formuar Shtabin Emergjent të Komunës. Megjithatë, ka kërkuar ndihmë nga Qeveria pasi thotë se gjendja është e rënduar. Ka premtuar kompensimin e dëmeve për familjet e prekura.

“Që nga orët e hershme të mëngjesit jemi duke u ballafaquar me gjendje të rënduar, pas reshjeve të shumta të shiut. Me vendimin tim do të formohen komisione të veçanta të vlerësimit, të cilat do të regjistrojnë dëmet e mëdha si në: amvisëri, ekonomi të shumta familjare e biznese, bujqësi dhe infrastrukturë publike. Po bëjmë krejt çka është e mundshme si komunë, e pas hartimit të raporteve të vlerësimit, do të kërkojmë nga institucionet qendrore në Prishtinë përkrahje direkte për mbulimin e dëmeve”, ka shkruar Latifi në Facebook.

Kreu i Rahovecit ka thënë se veçanërisht në fshatrat Fortesë, Sapniq, Ratkoc, Malësi e Vogël, Gexhë, Celinë, Xërxë, Dejnë, Krushë e Madhe, Nagac, Çifllak, Hoçë e Vogël, Dobidol, ka pasur dëme më të mëdha.

Latifi u ka bërë thirrje qytetarëve që kanë nevojë për ndihmë të telefonojnë numrin e njësisë së zjarrfikësve (029-277-555).

“Iu bëj thirrje qytetarëve të rrisin kujdesin dhe mos të lëvizin në pikat ku ende ka pasiguri dhe rrezik”, ka shkruar tutje ai.