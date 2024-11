Kryetari i Rahovecit njofton për vdekjen e veprimtarit të UÇK-së, Sabri Popaj

Kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, ka njoftuar sot me pikëllim të thellë për vdekjen e veprimtarit dhe ushtarit të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Sabri Popaj, nga fshati Fortesë.

Latifi e ka cilësuar Popajn si një figurë të shquar të luftës për liri, duke theksuar se kontributi i tij është i paharruar dhe se ka lënë pas një trashëgimi të çmuar për qytetarët e Rahovecit dhe për tërë Kosovën.

“Sabriu ka qenë një njeri i madh, një atdhetar i paepur që luftoi për lirinë e Kosovës me çdo mjet dhe me gjithë shpirtin e tij. Ai dha gjithçka për lirinë e vendit tonë, duke u përballur me sfida të mëdha dhe sakrifikuar gjithçka kishte, përfshirë jetën e dy djemve të tij”, shkruan Latifi në Facebook.

“Sabri Popaj ka qenë një shembull i guximit dhe i dashurisë për atdhenë. Çdo veprim i tij ishte i motivuar nga dëshira për një të ardhme më të mirë për popullin shqiptar dhe për Kosovën e lirë”, shtoi ai.

Latifi, në emër të Komunës së Rahovecit, shprehu ngushëllime të sinqerta për familjen Popaj, për farefisin dhe të gjithë ata që e njihnin dhe e respektonin këtë luftëtar të shquar.

“Kujtimi për Sabri Popajn do të jetojë përherë në zemrat tona”, përfundoi Latifi./PP/

