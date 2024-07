Kryetari i Suharekës reagon lidhur me rastet e zjarreve, kërkon që zjarrvënësit të përballen me ligjin

Kryetari i Komunës së Suharekës, Bali Muharremaj të mërkurën ka reaguar lidhur me zjarret e paraqitura në territorin e kësaj komune. Ai ka shprehur qëndrimin se këto veprime nuk duhet të tolerohen dhe se personat e pandërgjegjshëm duhet të përballen me ligjin.

“Sërish zjarre janë paraqitur në komunën tonë, edhe pse kemi apeluar me kohë ndaj këtyre veprimeve. Unë nuk e kuptoj këtë situatë e aq më pak këto veprime që e dëmtojnë natyrën dhe i rrezikojnë njerëzit. Persona të pandërgjegjshëm duhet të përballen me ligjin dhe kjo kurrsesi nuk duhet të tolerohet”, thuhet në reagimin e kryetarit Muharremaj.

Sipas tij, zjarrfikësit bashkë me të gjitha mekanizmat kanë dal në terren për lokalizimin e zjarreve.

“Natyrisht se me zjarrfikësit jemi në vendin e ngjarjes në çdo kohë dhe se do të bëjmë përpjekje, me krejt mekanizmat që zjarri të shuhet, kudo ku paraqitet. Por, kjo është e tepërt”, thuhet në reagimin e kryetarit të Suharekës.