Kryetari Latifi takon drejtorët e shkollave në Rahovec, diskutohet për procesin mësimor

Kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, së bashku me drejtorin e DKA-së, Muhamet Morina dhe personelin e kësaj drejtorie, u takuan me drejtorët e shkollave, të çerdheve, me koordinatorët për cilësi, psikologët, pedagogët dhe me kryetarët e KDSh-ve.
“Në këtë takim diskutuam për gjendjen e përgjithshme në shkollat e komunës dhe mbarëvajtjen e procesit mësimor pas fillimit të gjysmëvjetorit të dytë. Po ashtu, u paraqit raporti i Policisë së Kosovës nga kapiteni Fazli Morina, me fokus në sigurinë e institucioneve arsimore”, ka thënë kryetari Latifi.
Ai ka thënë se në përmbyllje të këtij takimi, bashkëbiseduan për çështje që lidhen me rritjen e efikasitetit, përgjegjësinë në menaxhim dhe për përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë në arsim.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren