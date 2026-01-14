3.7 C
Kryetari Latifi takon drejtorët e shkollave në Rahovec, diskutohet për procesin mësimor

By admin

Kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, së bashku me drejtorin e DKA-së, Muhamet Morina dhe personelin e kësaj drejtorie, u takuan me drejtorët e shkollave, të çerdheve, me koordinatorët për cilësi, psikologët, pedagogët dhe me kryetarët e KDSh-ve.

“Në këtë takim diskutuam për gjendjen e përgjithshme në shkollat e komunës dhe mbarëvajtjen e procesit mësimor pas fillimit të gjysmëvjetorit të dytë. Po ashtu, u paraqit raporti i Policisë së Kosovës nga kapiteni Fazli Morina, me fokus në sigurinë e institucioneve arsimore”, ka thënë kryetari Latifi.

Ai ka thënë se në përmbyllje të këtij takimi, bashkëbiseduan për çështje që lidhen me rritjen e efikasitetit, përgjegjësinë në menaxhim dhe për përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë në arsim.

