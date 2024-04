Kryhet një operacion i vështirë në spitalin e Prizrenit, pacienti me shëndet të mirë

Mjekët e Repartit të Urologjisë në Spitalin e Prizrenit kanë kryer një operacion i vështirë.

Dr.Halil Xhibexhiu tregon se pacienti pas operacionit është lirur me shëndet të mirë në shtëpi.

“Ditë më parë është operuar një rast mjaft sfidues. Pacienti A.M. i lindur me 1967 i diagnostikuar me tumor të ureterit të anës së djathtë me infiltrim të elementeve të mëdha të gjakut.

Operacioni i quajtur Nephroureteroctomia dex u krye me sukses nga një ekip i përbërë nga disa kirurgë urologë:

Dr. Halil Xhibexhiu

Dr. Bashkim Thaçi

Dr. Alban Hasani

Dr. Sadri Kastrati

