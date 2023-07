Kthesë e papritur, Onana merr ofertën tunduese nga Arabia Saudite

Manchester United ka një konkurrencë të madhe për objektivin e tyre në portë, Andre Onana, me një skuadër të Ligës Pro Saudite të interesuar për të.

Ashtu si çdo vit, është një tjetër verë e gjatë e asaj që duket si një milion thashetheme të ndryshme për transferime në “Old Trafford” pasi Erik ten Hag përpiqet të përfitojë maksimumin nga buxheti i tij.

Pritet që lëvizja e tyre për Mason Mount të zyrtarizohet në ditët në vijim pasi oferta prej 60 milionë paundësh u pranua.

Dhe ata madje mund të shtojnë një tjetër mesfushor në skuadrën e tyre, me raportet që pretendojnë se ata janë afër një marrëveshjeje për yllin e Fiorentina-s, Sofyan Amrabat.

Tifozët mund të fillojnë të vënë në dyshim nevojën për të shpenzuar aq shumë për mesfushorët, me disa çështje jashtëzakonisht të ngutshme në të dy skajet e fushës.

Ekipi është i dëshpëruar për një sulmues me asnjë nga numrat “9” të sezonit të kaluar që nuk i përmbush standardet, dhe Goncalo Ramos lojtari i fundit i lidhur.

Por një portier mund të jetë edhe më i ngutshëm pasi David de Gea nuk arriti të binte dakord për një kontratë të re përpara se marrëveshja e tij të skadonte në fund të javës së kaluar.

Numri “1” i Inter-it, Andre Onana, thuhet se është zgjedhja e preferuar e trajnerit, por ata tani kanë konkurrencë nga Liga Pro Saudite.

Sipas “CBS”, skuadra e Cristiano Ronaldo-s, Al Nassr dëshiron ta sjellë 27-vjeçarin në Lindjen e Mesme me David Ospina që do të humbasë fillimin e sezonit për shkak të lëndimit.

Liga është e vendosur të sjellë talentin më të mirë në dispozicion të tyre dhe nëse Onana është i hapur ndaj tij, atëherë ai me siguri do të ishte një nga portierët më të mirë që ata mund të nënshkruanin.

Ai luajti nën Ten Hag te Ajax dhe aftësia me topin në këmbët e tij është një kontradiktë e plotë me De Gea dhe do të përshtatej me mënyrën se si trajneri dëshiron të luajë ekipi i tij.

Ish-portieri i United mund të nënshkruajë një marrëveshje të re për të qëndruar në “Old Trafford” dhe Al Nassr është gjithashtu i interesuar për nënshkrimin e tij, dhe është zgjedhja e tyre e dytë pas Onana-s.