Kujtim Gashi emërohet nënkryetar i Prizrenit

Pas një rrugëtimi shumë të gjatë, me shumë punë, sfida, sakrifica të cilin rrugëtim e kurorëzuam me fitore, tashmë bashkë me kryetarin Shaqir Totaj do punojmë për qeverisjen e drejtë dhe dinjitoze për Prizrenin.

Falenderoj kryetarin Shaqir Totaj për besimin dhe vlerësimin!

Dalshim faqebardhë!