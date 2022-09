Kur është funerali i Mbretëreshës Elizabeth II?

Mbretëresha Elizabeth II ka vdekur, duke i dhënë fund mbretërimit më të gjatë në historinë britanike.

Ajo vdiq e qetë, e rrethuar nga familja e saj në Kalanë Balmoral në Skoci.

Gjatë ditëve në vijim, ja çfarë pritet për homazhet dhe funeralin e saj shtetëror, derisa kombi bën nderimet e tij.

Homazhet për Mbretëreshën

Pasi arkivoli i saj të kthehet në Londër, trupi i saj do të qëndrojë për homazhe në Westminster Hall për rreth katër ditë para funeralit të saj, duke lejuar anëtarët e publikut për të bërë nderimet.

Salla e madhe është pjesa më e vjetër e Pallatit të Westminsterit, në zemër të qeverisë britanike.

Anëtari i fundit i familjes mbretërore që trupi i kishte qëndruar në sallë ishte Nëna Mbretëreshë në vitin 2002, kur më shumë se 200,000 njerëz u vunë në radhë për të parë arkivolin e saj.

Arkivoli i Mbretëreshës do të qëndrojë në një platformë të ngritur, e njohur si katafalkë, nën çatinë e drurit mesjetar të sallës së shekullit të 11-të. Çdo cep i platformës do të ruhet nga ushtarë nga njësitë që i shërbejnë Shtëpisë Mbretërore.

Ajo do të sillet në Westminster Hall nga Buckingham Palace në një procesion të ngadaltë, i shoqëruar nga një paradë ushtarake dhe anëtarë të familjes mbretërore.

Njerëzit gjithashtu do të jenë në gjendje të shikojnë procesionin ndërsa kalon nëpër rrugë dhe ekranet e mëdha që transmetojnë ngjarje ka gjasa të vendosen në Parqet Mbretërore të Londrës.

Arkivoli i saj do të mbështillet në Standardin Mbretëror dhe një herë në sallën e Westminsterit do t’i vendoset Kurora e Shtetit Perandorak, rruzulli dhe skeptri.

Pasi arkivoli vendoset në pozicionin në sallë, do të mbahet një shërbim i shkurtër. Më pas publiku do të lejohet të hyjë.

Kur është funerali i Mbretëreshës?

Funerali shtetëror i Mbretëreshës pritet të bëhet në Westminster Abbey në më pak se dy javë. Dita e saktë do të konfirmohet nga Buckingham Palace.

Abbey është kisha historike ku kurorëzohen mbretërit dhe mbretëreshat e Britanisë, duke përfshirë kurorëzimin e Mbretëreshës në vitin 1953 dhe ku ajo ishte martuar me Princin Philip në vitin 1947.

Nuk ka pasur shërbim funerali të një monarku në Abbey që nga shekulli i 18-të, megjithëse funerali i nënës së Mbretëreshës u mbajt atje në vitin 2002.

Krerë shtetesh nga e gjithë bota do të udhëtojnë për t’u bashkuar me anëtarët e familjes mbretërore për të kujtuar jetën dhe shërbimin e Mbretëreshës. Aty do të jenë edhe politikanë të lartë të Mbretërisë së Bashkuar dhe ish-kryeministra.

Dita do të fillojë ndërsa arkivoli i Mbretëreshës transportohet nga Westminster Hall në Westminster Abbey në Karrocën Shtetërore të Armëve të Marinës Mbretërore.

Karroca e armës u pa për herë të fundit në vitin 1979 për funeralin e xhaxhait të Princit Philip, Lord Mountbatten, i tërhequr nga 142 marinarë nga Marina Mbretërore.

Anëtarët e lartë të familjes mbretërore, përfshirë Mbretin e ri, ka të ngjarë të ndjekin në procesion. /Telegrafi/