“Kurilla” mbetet pa ujë

Kompania e Ujësjellësit ”Hidroregjioni Jugor” njofton se për shkak një defekti lagjja “Kurillë” e Prizrenit nuk ka ujë.

Njoftimi pa ndërhyrje

Konsumatorë të nderuar KRU”Hidroregjioni Jugor” sh. a – Prizren ju njofton se për shkak të defektit të shkaktuar nga ana e Kompanisë ALB STAR në gypin transportues fi 180mm në rrugen Kasembeg, do të paraqitet problem me furnizim të ujit të pijes? në ?Lagjen Kurilla.

Me rastin e sanimit të defektit do të rikthehet furnizimi i rregullt me ujë të pijes?

Ju falënderojmë për mirëkuptim!