Kurti del në terren, shikon nga afër punimet e rrugës Zhur-Brod

Kryeministri Albin Kurti, bashkë me ministrin e MMPHI, Liburn Aliu dhe bashkëpunëtorë, kanë qenë për vizitë në punimet e rrugëve në segmentin e rrugës Plavë-Sharr.

“Projekti i rrugës Zhur-Brod i nisur ngaherë e i lënë anash për vite të shumta nga qeverisjet e kaluara, me qeverisjen e Lëvizjes VETËVENDOSJE! ka patur trajtimin serioz, fillimisht me buxhetin e ndarë për këtë projekt e tani edhe me dinamikën e punimeve që po zhvillohen e që do marrin drejtimin e duhur akoma më shumë ditët në vijim.

Sharri është zonë me potencial të jashtzakonshën turistik malor në Republikën tonë. Si i tillë po trajtohet e do trajtohet nga Qeveria e Republikës së Kosovës.Prandaj investimet në infrastrukturë i paraprijnë investimeve në zhvillimin e mëtutjeshëm krahas potencialit që ka kjo pjesë e mrekullueshme e vendit tonë”, thuhet në njoftimin e LVV-së, Qendra Sharr.

