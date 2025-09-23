17.2 C
Prizren
E mërkurë, 24 Shtator, 2025
type here...

Fokus

Kurti kërkon votën për Abrashin në lagjjen ‘Bajram Curri’ të Prizrenit

By admin

Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, së bashku me kandidatin për kryetar të Komunës së Prizrenit nga radhët e LVV-së, Artan Abrashi, kanë zhvilluar një takim me qytetarët e lagjes ‘Bajram Curri’ në Prizren.

Kliko videon:https://www.facebook.com/PrizrenPress/videos/1670365361016597

Gjatë këtij takimi, Kurti u bëri thirrje qytetarëve që më 12 tetor të mbështesin kandidaturën e Abrashit për kryetar të Prizrenit, duke theksuar rëndësinë e vazhdimit të projekteve dhe vizionit të qeverisjes lokale.

Artan Abrashi, përmes një postimi në Facebook, ka falënderuar qytetarët për mbështetjen.

“Fryma e fitores ka përfshi çdo lagje e çdo fshat të Prizrenit. Faleminderit për mbështetjen dhe besimin tuaj!”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

Më Shumë

Sport

Bashkimi stërvitet dy herë në ditë për sfidën historike kundër Anwil-it

Bashkimi i Prizrenit po zhvillon fazën intensive të përgatitjeve për ndeshjen e 24 shtatorit kundër skuadrës polake Anwil, e cilësuar si një nga sfidat...
Fokus

Koburja e Hodo Pashë Sokolit dhurohet në Muzeun e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, Linda Sokoli: Ndër të paktat sende që shpëtuan nga shtëpia

Në Muzeun e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit është pasuruar fondi historik me një objekt të çmuar, koburja origjinale e Hodo Pashë Sokolit, komandantit të...

Djali i Ukshin Hotit, Andini, kërkon mbështetje për kushëririn e tij, Etrit Hoti, kandidat për Kuvendin Komunal të Rahovecit

Ballkani del me barazim nga Podujeva

Rahoveci 029 nis me fitore fazën përgatitore

Ngritet aktakuzë ndaj personit që vodhi mbi 3 kg ari në një argjendari në Prizren

Përpjekja e fshatarëve të Greikocit për zhdukjen e analfabetizmit (1928–1956)

72 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Kryetari Muharremaj fton qytetarët e Suharekës të marrin pjesë në parakalimin e “Festarit”

“InHUMAN” ndez skenën e Teatrit “Bekim Fehmiu” në Prizren

Vdes një burrë në Rahovec

Biletat për ndeshjen Bashkimi – Anwil dalin nesër në shitje

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, pritet në mënyrë madhështor në Gjonaj të Hasit

Prizren: 10 aktakuza kundër 16 personave

Liria e Prizrenit befasohet në Prishtinë, mposhtet nga 2 Korriku

Ish-gjyqtari i Kushtetueses: Rubin e tha në Hagë atë që shumëkush ka frikë ta thotë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne