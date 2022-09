Kurti: Krimi e korrupsioni po luftohen, është rritur llogaridhënia

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka folur për punën e qeverisë së tij në këtë periudhë, para kabinetit qeveritar.

Duke përmendur projektligjet që janë miratuar në Kuvend, Kurti tha se kjo praktikë do të vazhdojë edhe në këtë sesion.

Shefi i ekzekutivit, përmendi luftën kundër krimit dhe korrupsionit si dhe projektligjet që kanë të bëjnë me siç tha, mirëqenien e qytetarit.

“Përmes projektligjeve të miratuara kemi luftuar krimin dhe korrupsionin dhe kemi ngritur llogaridhënien ndaj qytetarit me miratimin e shumë projektligjeve. Përveç vettingut si reformë në drejtësi, po vazhdojmë me temat që kanë të bëjnë me çështje sociale”, tha Kurti.