Kurti në Korishë mbështet Artan Abrashin për balotazhin e Prizrenit

By admin

Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, ka zhvilluar një takim me mbështetësit e subjektit të tij politik në fshatin Korishë të Prizrenit, në kuadër të fushatës për balotazhin e zgjedhjeve lokale.

Ai ishte i shoqëruar nga kandidati për kryetar të Komunës së Prizrenit, Artan Abrashi.

Në një postim në rrjetin social Facebook, Kurti tha se nevoja për ndryshim është e pranishme në çdo pjesë të qytetit.

“Në çdo fshat e çdo lagje të Prizrenit, nevoja për ndryshim thuhet e ndihet në secilin takim dhe tubim që kemi. Kështu ishte edhe në Korishë,” shkroi ai.

Ai e cilësoi mbështetjen për Abrashin si një “mundësi të artë” për qytetin, duke theksuar rëndësinë e pjesëmarrjes në votim më 9 nëntor.

“Hapi i parë është bërë bashkë, tani është koha për hapin vendimtar, fitoren tonë dhe mirëqeverisjen për qytetarët! Më 9 nëntor, Prizreni e ka mundësinë e artë me Artanin”, përfundoi Kurti.

Balotazhi për kryetar të Prizrenit do të mbahet më 9 nëntor, ku përballen kandidati i LVV-së, Artan Abrashi, dhe kandidati i PDK-së, Shaqir Totaj.

Totaj: Qasja gjithëpërfshirëse do të shpërblehet me besim dhe votë të qytetarëve

