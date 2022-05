Kurti nis sot takimet në shtetin e Iowas në SHBA

Kryeministri Albin Kurti i shoqëruar edhe nga ministri i Mbrojtjes, Armend Mehaj, po realizojnë një vizitë dyditëshe në shtetin e Iowas në SHBA.

Të premten e 13 prillit, kryeministri Kurti, takimet zyrtare I fillon me Guvernatoren e 43 të këtij shteti, Kim Reynolds, për të vazhduar me sekretarin e agrikulturës, Mike Naig.

Kryeministri KLurti do të jetë prezentë dhe në hapjen e shërbimeve të Konsullatës kurse më vonë gjatë ditës do të pritet në takim nga Gjeneralmajor Benjamin Correll, I cili është edhe komandant i Gardës Kombëtare të Iowas, me të cilën FSK-ja ka bashkëpunim të ngushtë.

Marrëdhënia speciale në mes Republikës së Kosovës dhe Shtetit të Iowa-së i ka zanafillat qysh nga ditët e para të çlirimit të Kosovës. Prezenca e ushtarëve amerikan me origjinë nga Iowa në Kosovën e çliruar ka kontribuar në ndërtimin e një shoqërie demokratike, të lirë dhe të orientuar drejt vlerave perëndimore. Janë ushtarët e të dy vendeve që kanë filluar partneritetin ushtarak I cili më vonë u shndërrua në partneritet në mes Republikës së Kosovës dhe shtetit të Iowa-së dhe më vonë rezultojë me hapjen e Konsullatës tonë në kryeqytetin Des Moines.

Republika e Kosovës dhe Shteti i Iowa-së nënshkruajnë marrëveshjen e shteteve simotra me 07 korrik 2013. Marrëveshja u nënshkrua nga Presidentja në atë kohë Atifete Jahijaga dhe

Guvernatori i Ioëa-së në atë kohë Terry Branstad.

Ky partneritet ka një rëndësi të veçantë pasi krijon mundësi të reja për shkëmbimin e përvojave midis dy shteteve tona, mundësi për zhvillim në fushat e ekonomisë, kulturës, bujqësisë, infrastrukturës, drejtësisë dhe arsimit .

Pas nënshkrimit të partneritetit në vitin 2013, Qeveria e Republikës së Kosovës në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Jashtme hapi Konsullatën e Republikës së Kosovës në Des Moines me 29 janar 2016, duke dëshmuar se Qeveria e Kosovës e çmon dhe e vlerëson partneritetin me Iowa-në si reciprokisht të dobishëm.

Përmes këtij partneriteti, u krijuan mundësitë për thithjen e investimeve, rritjen e kapaciteteve njerëzore, shfrytëzimin e potencialit tonë natyror si dhe për promovimin e vlerave tona të përbashkëta. Ky partneritet ndërmjet Kosovës dhe Iowa-së ka ndihmuar në shkëmbimin e vlerave dhe përvojave dhe do t'u ofrojë qytetarëve të të dy shteteve mundësi më të mëdha.

Memorandumet e bashkëpunimit në mes të institucioneve të Kosovës dhe Ioëa-së janë:

-Memorandum Bashkëpunimi në mes të Universitetit të Prishtinës dhe Kolegjit të

Bujqësisë dhe Shkencave të Universitetit të Ioëa State. Gusht 29, 2012

-Memorandum Bashkëpunimi në mes të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së

Kosovës dhe Kolegjit Ligjor të Universitetit të Iowa. Shtator 10, 2015

-Memorandum Bashkëpunimi në mes të Akademisë Diplomatike në Ministrin e Punëve të

Jashtme të Republikës së Kosovës dhe Kolegjit Ligjor të Universitetit të Iowa. Dhjetor

08, 2015

-Memorandum Bashkëpunimi në mes të Des Moines Area Community College

(DMACC), Des Moines, IA dhe Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë të

Republikës së Kosovës. Prill 03, 2017.

-Memorandum Bashkëpunimi në mes të Universitetit të Northern Ioëa dhe Ministrisë së

Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë të Republikës së Kosovës. Prill 04, 2017.

-Memorandum Bashkëpunimi në mes të Universitetit Drake, Des Moines, IA dhe

Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë të Republikës së Kosovës. Prill 05,

2017.

– Memorandum Bashkëpunimi në mes të Universitetit të Iowa, Iowa City, IA dh Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”. Prill 05, 2017, etj.

RTKLIVE