Kurti para mërgimtarëve: Kosova po shënon progres demokratik

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, mbrëmë për nder të Ditës së Diasporës ka organizuar pritje të veçantë për mërgimtarët në ambientet e “Ballkonit të Hapur të Qeverisë”.

Përmes një komunikate për medie bëhet e ditur se kryeministri Kurti njoftoi mërgimtarët e pranishëm mbi progresin e dukshëm demokratik e ekonomik të Kosovës të evidentuar nga të gjitha raportet ndërkombëtare kredibile, duke përmendur kështu rritjen mesatare ekonomike, rritjen e të hyrave tatimore, eksportet e investimet e huaja direkte, njëkohësisht, rritjen e vendeve të punës, miratimin e ligjit për pagën minimale e, së fundmi, edhe ligjin për njohjen e kontributeve të punëtoreve të viteve ‘90-ta, që kryeministri i cilësoi hapa të rëndësishëm në zhvillimin e Kosovës.

Paralelisht me këto progrese, kryeministri Kurti veçoi se edhe mërgata jonë ka evoluuar dukshëm, vit pas viti, duke e zgjeruar përfaqësimin tonë kombëtar.

“Atë sot e gjejmë në format më të suksesshme në art, në kulturë, në sport, financa, e tash së fundmi edhe përfaqësim politik në shtetet e tyre, nga niveli komunal e deri te ai qendror. Disa prej tyre janë këtu në mesin tonë sonte”, shtoi kryeministri

Tutje, ai i prezantoi mërgimtarët edhe me programin për diplomaci publike “Citizen Diplomacy Fellowship”, që ka për qëllim ndërlidhjen me vendin e origjinës përmes angazhimit profesional, si dhe lansimin e platformës “Shijo Kosovën”, përmes së cilës mërgatës, sidomos gjeneratave të reja, u mundësohet njohja e vendit me anë të aktiviteteve kulturore, sportive e natyrore.

Gjithashtu, kryeministri foli për lehtësimin e procesit së votimit në pjesëmarrjen e mërgimtarëve, derisa në kuadër të investimeve, kryeministri tha se po themelohet ‘Fondi Sovran’, përmes të cilit bashkatdhetarët tanë mund të bëhen aksionarë në ekonominë e vendit.