Kurti pas takimit në Bruksel: Jemi në rrugë të mbarë drejt normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë

Kryeministri Albin Kurti ka thënë se takimi i sotëm në Bruksel ishte pozitiv dhe konstruktiv.

“Edhe më herët pata thënë se plani evropian është bazë solide për të ecur përpara”.

Ai thotë se tashmë fokusi do të jetë në zbatimin e këtij plani.

“Do të përdoret tash ajo që quhet diplomacia fluturuese”.

Kurti thotë se do të ketë takime të nivelit të lartë nga mesi i muajit mars me ndërmjetësimin e bashkimit evropian.

“Jemi në rrugë të mbarë, dhe njëkahëshe të normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë dhe për fqinjësi të mirë”, ka deklaruar Kurti.

Borrell: Kurti dhe Vuçiq janë pajtuar me planin evropian, por duhen negociata të mëtejme për të gjetur modalitetet e zbatimit të marrëveshjes

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, dhe presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, u takuan sot në Bruksel, me ndërmjetësimin e shefit të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, dhe të dërguarit të BE-së për dialogun Kosovë-Serbi, Mirosllav Lajçak.

Paraprakisht, dy udhëheqësit u takuan veç e veç me zyrtarët evropianë.

Kurti dhe Vuçiq takuan edhe të dërguarin e SHBA-së për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, përpara takimit të përbashkët.

Blloku evropian e konsideron takimin e sotëm mes tyre – të gjashtin me radhë – si më të rëndësishmin.

Propozimi, i cili u është dorëzuar atyre qysh në fund të verës, përkrahet edhe nga Shtetet e Bashkuara.

Propozimi evropian nuk e përmend në mënyrë specifike Asociacionin, por përfshin zotimin e të dyja palëve për t’i zbatuar të gjitha marrëveshjet e arritura në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve, e ku bën pjesë edhe ajo për Asociacionin.