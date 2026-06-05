Fokus

Kurti prezanton projektet për qytetin e Prizrenit

By admin

Kryetari i Vetëvendosjes dhe kandidati për kryeministër, Albin Kurti, ka prezantuar projektet për qytetin e Prizrenit, në të cilin premtoi investime milionëshe.

 

Në tubimin në qendër të qytetit, Kurti tha se Prizreni i ka dhënë Kosovës shumë në të gjitha fushat.

“Projektet për Prizrenin, parku i biznesit, zona ekonomike në Lubizhdë do të funksionalizohet, dislokimi i rezervuarit të ujit në Kala do ta bëjmë mandatin e ardhshëm me 450 mijë euro bashkë me ujësjellësin, do ta rehabilitojmë rrugën për Has, do ta zgjerojmë rrugën Prizren-Suharekë, festivalet dhe organizatat kulturore kanë bërë shumë dhe i kanë tejkaluar kufijtë e ne do ta bëjmë një sallë multifunksionale për aktivitete kulturore e panaire”, tha Albin Kurti, kandidat për kryeministër, VV.

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

Para prizrenasve, Kurti foli edhe për projektet e parapara në mandatin e ardhshëm në nivel vendi.

“Në mandatin e ardhshëm do të vazhdojmë me punë të mbara e të mira, po kemi edhe shumë plane të reja, kryesorja 1 miliard euro për prodhimtari, krejt kush prodhon bujqësi, zejtari, industri do t’i mbështesë shteti për kreditë investive që do t’i marrin në banka pa pasur nevojë me lënë hipotekë tokën, shtëpinë apo veturën. Në mandatin e ardhshëm 1 miliard euro për ushtrinë, investim në armatim e do të prodhojmë edhe dronat e fishekët tanë”, tha Kurti.

Kurti po ashtu premtoi pagën e 14-të për sektorin publik, investime në arsim, shëndetësi, ndërtimin e 5 digave, 4 hekurudhave, 20 stadiumeve etj.

Marketing

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

Mund të jetë një imazh i ngrohës i ujit dhe teksti që thotë "BRENTONI HOME BRUNG Freski me stil Komoditet përditshëm për ditët e nxehta. aaHomR +38348328260 +383 48 328 260 +383 48 433 +38348433200 433200 200 +383 43 661 551 5 ga garancion vite VISA TEB ??? 2 Paguaj PaguajmeStarCard me Star Card der ne 1 këste"

Previous article
Rahoveci vazhdon mbështetjen e fermerëve me pleh artificial

Më Shumë

Lajme

Rahoveci vazhdon mbështetjen e fermerëve me pleh artificial

Komuna e Rahovecit ka nisur shpërndarjen e plehut artificial për përfituesit e fazës së dytë të programit komunal të mbështetjes për fermerët. Sipas njoftimit të...
Lajme

Drejtoria e Arsimit në Prizren shpall konkursin për bursa për studentët

Drejtoria Komunale e Arsimit në Komunën e Prizrenit ka shpallur konkursin për ndarjen e bursave për studentët e kësaj komune për vitin akademik 2025/2026. Sipas...

Biblioteka e Prizrenit shënon 1 Qershorin me aktivitet festiv për fëmijë

Dy viktima dhe dy në gjendje kritike në Shëngjin, të rinjtë janë nga Kosova

Fluks i lartë në Morinë, qytetarë të Kosovës drejt bregdetit shqiptar

Konfirmohet lija e deleve në Suharekë, AUV-i me masa urgjente në të gjithë vendin

Drini i Bardhë e mbyll sezonin me spektakël, 7:0 ndaj TOP Footballit

Përkujtohen dëshmorët e UÇK-së në 27-vjetorin e rënies në Gorozhup

Mbahet edicioni i 22-të i Festivalit “Fluturat”, promovohen talentet e reja në Prizren

Sot finalja e Ligës së Kampionëve: PSG apo Arsenal?

LDK në Prizren diskuton organizimin e tubimit të 1 qershorit

61 aksidente trafiku në 24 orët e fundit, janë shqiptuar 1881 gjoba

Shpallen përfituesit e subvencioneve në kulturë, rini dhe sport në Prizren

Konfirmohet linja e deleve në Suharekë/ AUV-i merr masa urgjente në të gjithë vendin

Përkujtohet Komandant Hekuri

Kryetari i Malishevës bëri homazhe në 27-vjetorin e rënies së dëshmorëve të kombit

Lajmet e Fundit