Kurti: Serbia duhet të ballafaqohet me të kaluarën e saj kriminale

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka kërkuar drejtësi për të vrarët gjatë luftës së fundit në Kosovë. Kurti ka theksuar se Serbia duhet të ballafaqohet me të kaluarën e saj kriminale në Kosovë.

“Bashkë me kolegë nga Kuvendi i Republikës, me aktivistë të Lëvizjes sonë këtu në Pejë, bëmë homazhe te lapidari, duke u përulur e duke përkujtuar 40 të vrarët gjatë luftës së fundit në Kosovë nga forcat serbe këtu në lagjen “Dardania”. Drejtësia dhe e vërteta janë të domosdoshme për paqe afatgjate dhe për siguri për të gjithë e për marrëdhënie të mira fqinjësore e normale. Serbia duhet të ballafaqohet me të kaluarën e saj kriminale në Kosovë, ndërkaq Prokuroria e Kosovës, Prokuroria Speciale duhet të punojë ditë e natë, në mënyrë që përgjegjësit të identifikohen, të nxjerrën para drejtësisë dhe në këtë mënyrë të fillojë rehabilitimi për viktimat, kur dihet që viktima nuk janë vetëm të vrarët e të rrëmbyerit, por edhe familjet e tyre, farefisi i tyre dhe mbarë shoqëria jonë. Lavdi dëshmorëve dhe martirëve të “Dardanisë” së Pejës dhe mbarë kombit shqiptar’, tha Kurti.