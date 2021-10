Kurti thotë që do të fitojnë pa balotazh në Prizren

Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, njëherësh kryeministri Albin Kurti ka thënë se Prizreni me qeverisjen e Haskuka në mandatin e tij të dytë do të jetë qendër e zhvillimit të mëtejmë të turizmit, ekonomisë dhe infrastrukturës.

“Kësaj radhe jam kryeministër dhe nuk kam kohë që të vijë çdo ditë, por jam edhe më i qetë sepse e di që do të fitojmë pa balotazh e do të fitojmë sepse qeverisja e Mytaher Haskukës prej 49 objektivave, 47 janë zbatuar tërësisht ose janë në zbatim. Një gjë e kemi të sigurt. Prizreni do ta ketë edhe mbështetjen qeveritare, sepse në qeveritë e kaluara Prizreni u dënua në aspektin buxhetor, vetëm pse e kishte votuar Vetëvendosjen”, tha Kurti.

Kurti ka bërë thirrje që në zgjedhjet e së dielës të votohet për kandidatin Mytaher Haskuka si njeriu më i duhur që ta udhëheqë komunën për një zhvillim më të madh.

Kandidati për kryetar të Prizrenit nga Lëvizja Vetëvendosje, njëherësh kryetari aktual Mytaher Haskuka ka thënë se gjatë mandatit të kaluar Prizreni ka qenë ndër komunat më të suksesshme në realizimin e objektivave të saja, pavarësisht problemeve buxhetore.

“Jam i sigurt që sivjet do ta thyejmë numrin e asamblistëve në kuvendin tonë… Ne jemi të sigurt se në mandatin e Albin Kurtit, në mandatin tonë të dytë, do të garantojë se komuna e Prizrenit dhe ne si qytetarë të Prizrenit, do ta kemi kryeministrin Kurti prapë dhe ai do të garantojë që Prizreni nuk do të shkelet më…Bashkë fituar herën e kaluar, bashkë do të fitojmë prapë, pasi ne kemi projektin më të mirë”, ka thënë Haskuka.

Ai ka thënë se gjatë mandatit të tij do t’i kushtojë rëndësi projekteve për një Prizren të gjelbër, ndërtimit të rrugës Prizren-Tetovë, zhvillimin ekonomik. Po ashtu do të ketë një kujdes të veçantë për shëndetësinë, arsimin, sportin e infrastrukturën.