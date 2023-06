Kurti tregon se gjatë një bisede me Escobarin dhe Hovenierin folën për situatën e sigurisë

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, në konferencën për media pas mbledhjes së Këshillit të Sigurisë, ka thënë se mbrëmë ka zhvilluar një bisedë telefonike me Emisarin Special amerikan, Gabriel Escobar edhe me Ambasadorin amerika, Jeffrey Hovenier.

Ai tha se gjatë këtyre telefonatave kanë diskutuar për situatën e sigurisë.

Ai u shpreh se u ka thënë që pret nga KFOR-i që të sjellin informacion në formë të vlerësimit, por sipas tij, nuk ka pasur asnjë të tillë.

“Unë mbrëmë kam pasur bisedë telefonike me të dy, edhe me emisarin special amerikan, Gabriel Escobar edhe me Ambasadorin amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenier, me të cilët kemi diskutuar situatën e sigurisë dhe unë u kam thënë që pres që KFOR-i të më sjellë informacion mua në formë të vlerësimit e konkluzionit para mbledhjes të Këshillit të Sigurisë, e cila u mbajt sot në ora07:00 të mëngjesit këtu në kryeministri”.

“Mirëpo, asnjë informacion, pra në mbledhjes e Këshillit të Sigurisë sot ne kemi shkuar vetëm me informacionet e Republikës së Kosovës të cilat qartazi janë të sakta dhe të vërteta”, u shpreh Kurti.