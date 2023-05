Kurti: U pajtova që situata në Veri të qetësohet

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka shkruar në llogarinë e tij në Twitter, se në një telefonatë me kryediplomatin italian, Antonio Tajani, ka shprehur pajtimin se në Veri situata duhet të qetësohet.

Kurti shkruan se tash është koha për implementimin e Marrëveshjes Bazë të arritur në Bruksel me 27 shkurt dhe se për këtë është pajtuar edhe Tajani.

“Pata telefonatë me zëvendës-kryeministrin dhe ministrin e Punëve të Jashtme të Italisë, Antonio Tajani. U pajtuam të dy se situata e tanishme thërret për implementimin e Marrëveshjes Bazike dhe se situata në veri të qetësohet”, shkruan Kurti.

Edhe më 27 maj, kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka bërë të ditur se ka pasur një bisedë telefonike me të Dërguarin e Posaçëm të Mbretërisë së Bashkuar për Ballkanin Perëndimor, Sir Stuart Peach, me të cilin ka thënë se ka biseduar për zhvillimet e fundit në Veri.

Të hënën ka vazhduar tubimi i serbëve para objekteve komunale në veri të vendit për të kundërshtuar hyrjen e kryetarëve të rinj në zyra. Përveç njësiteve policore të Kosovës, një prani e shtuar e ushtarëve të KFOR-it gjendet para objekteve të komunave në këtë zonë të banuar kryesisht me serbë etnikë.

Lista Serbe – forca më e madhe politike e serbëve të Kosovës – është duke u përpjekur për të negociuar me KFOR-in dhe po kërkon që kryetarët e rinj të mos hyjnë në objektet komunale. Gjithashtu, kërkesë e saj është edhe që Policia e Kosovës t’i tërheqë njësitet elitare policare nga veriu.

Komuniteti ndërkombëtar ka paralajmëruar pasoja për Kosovën, pas përplasjes së serbëve të veriut me policinë, e cila të premten realizoi aksionin për t’ua mundësuar qasjen në zyra kryetarëve të rinj të tri komunave veriore – Leposaviq, Zubin-Potok dhe Zveçan.

Situata politike në katër komunat e veriore të Kosovës është sfidë që shkon përtej parimeve kushtetuese e ligjore të Kosovës. Kryetarët e zgjedhur janë optimistë se kanë “kapacitet dhe kompetenca” për t’iu përgjigjur qytetarëve. Por, qeverisja në veri, përkundër fitores në zgjedhje do të jetë mjaft sfiduese.

Aktualisht, në veri ekziston pak ose aspak rendi publik, udhëheqja nuk gëzon as autoritet, as besnikëri, ndërsa bandat e dirigjuara nga Beogradi i kërcënojnë me rezistencë institucionet kosovare që po mundohen të integrojnë komunitetin serb dhe të vendosin një rend efektiv.