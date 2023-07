Kurti: Unë as që kam komunikuar e as që jam takuar me Radojiçiqin

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, e ka mbrojtur Mimoza Kusarin për incizimin e dalë me Sllavko Simiqin e Listën Serbe derisa ka thënë që nuk ka komunikuar vetë e as nuk është takuar ndonjëherë me Radojiçiqin.

E pyetur nga gazetarja e Nacionales për një koment mbi incizimin dhe nëse është takuar edhe ai, Kurti u shpreh:

“Unë as që kam komunikuar e as që jam takuar ndonjëherë me personin në fjalë. Por, edhe njëherë ju lus të gjithëve sa i përket kësaj lufte hibride e cila bëhet nga Serbia kundër shtetit të pavarur dhe pushtetit demokratik në Kosovë.” – u shpreh kryeministri i vendit.

Më tutje, Kurti e mbrojti në mënyrë të qartë Kusarin duke i thënë këto fjalë:

“Gjatë takimit që ajo ka pasur me shefin e Listës Serbe kur ata ishin në Kuvend e kur e kishin Goran Rakiqin në qeveri aty asaj i është lëshuar në interfon të telefonit të Sllavko Simiqit, gjë që s’mund të thuhet që është takim.”

Ai tutje u shpreh se duhej të kishim kujdes nga lufta hibride e Serbisë në kontekstin e këtij incizimi.