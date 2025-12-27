Kurti vlerëson ish-kryetarin e Prizrenit: Në kohë të vështira ishte ndër figurat kryesore

Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka vizituar ish-kryetarin e Prizrenit, Eqrem Kryeziun, duke vlerësuar kontributin e tij ndër vite për qytetin dhe për Kosovën.
Sipas tij, Kryeziu ka qenë gjithmonë në shërbim të Prizrenit, duke luajtur rol të rëndësishëm sidomos në periudha të vështira, si një nga figurat kyçe politike dhe veprimtar i palodhur.
Ai ka bërë të ditur se gjatë takimit kanë ndarë momente diskutimi për të kaluarën dhe të tashmen e Kosovës.
“Kënaqësi të ndajmë disa momente bashkë për të diskutuar çka qenë dhe si është Kosova. Me shëndet ishte i fortë, mendjen e kishte të kthjelltë, ndërsa mendimet lucide si ngahera”, ka shkruar Kurti.
Ai ka falënderuar Eqrem Kryeziun për angazhimin dhe kontributin e tij të vazhdueshëm për Prizrenin dhe Kosovën.
