Kurti zhvilloi vizita dhe takime në Prizren

Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti ka qëndruar në Prizren. Ai, së bashku me kandidatët për deputetë ka zhvilluar një sërë takimesh dhe vizitash me qytetarë e familje të kësaj komune.
Kurti ka vizituar fermerin Driton Krasniqi në “Rudina Farm”, ku u njoh nga afër me punën dhe angazhimin në sektorin e bujqësisë.
Po ashtu, ai u prit në familjen e dëshmorit Idriz Gucati, duke shprehur respekt dhe mirënjohje për sakrificën dhe kontributin e familjeve të dëshmorëve.
Në vazhdën e aktiviteteve, Kurti takoi edhe banorët e lagjes ‘Kurilla’, ndërsa më pas bashkëbisedoi me qytetarët e Romajës në Has, ku u diskutua për çështje që lidhen me jetën e përditshme, zhvillimin lokal dhe nevojat e komunitetit.
Marketing
“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!
Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren