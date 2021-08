Kushëriri i David Alabas prezantohet te Malisheva

Malisheva është kthyer jetë sezon në elitën e futbollit të Kosovës dhe do të luajë në Superligë. Natyrshëm kërkohet më shumë cilësi në këtë repart dhe klubi është munduar të bëjë merkato cilësore.

Ditën e djeshme klubi i njohur njoftoi në rrjetet sociale disa nënshkrime dhe në sy ra kushëriri i David Alaba, Ronald Sobowale, i cili vjen nga divizionet e ulëta të futbollit anglez.

24-vjeçari dy vite më parë ishte në formë shumë të mirë dhe kërkohej nga klube të Premier League, teksa stërvitej me Middlesbrough, por duket se karriera nuk i ka shkuar mirë.

Para se të firmoste me Malishevën, kushëriri i Alabas luante me Whitehawk, ekip modest në Londër, me vlerë totale lojtarësh prej 400 mijë eurosh, me Malishevën, që kushton më shumë dyfishi i kësaj shifre.