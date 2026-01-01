-4 C
Prizren
E premte, 2 Janar, 2026
type here...

Lajme

Kuvendari i BDP-së në Prizren, Çuni : Dyshime për vjedhje masive të votave në Nashec

By admin

Kuvendari i Bashkimit Demokratik të Prizrenit (BDP), Shukri Quni, ka ngritur akuza për parregullsi serioze gjatë numërimit të votave për deputetë në një vendvotim në Prizren.

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

“Në vendvotimin 2038, i vendosur në SH.F.M.U. “Luigj Gurakuqi” në Nashec, konkretisht në dhomën 03, gjatë procesit të numërimit të votave për deputetë ka pasur vjedhje masive të votave mes kandidatëve të partive opozitare”,shkruan Çuni.

Ai ka bërë thirrje që organet kompetente të ndërmarrin hetime urgjente për këto, siç i ka quajtur, keqpërdorime serioze.

penale”.

Mund të jetë një imazh i teksti që thotë "BiCred?t DEGA: PRIZREN KONKURS pune 1x ANALIST ANALISTKREDITOR KREDITOR 1x PRAKTIKANT/E TE TEINTERESUARIT TEINTERESUARITTEDERGOJNECVNE: TE INFO@BICREDIT-KS.COM"

Express Kredi nga BiCredit

Çuni thekson se dyshimet për parregullsi nuk kufizohen vetëm në këtë vendvotim.

“Raste të ngjashme mund të jenë shënuar edhe në shumë vendvotime të tjera”, shkruan ai.

Marketing

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Viti i Ri festohet me të shtëna armësh në Prizren e Suharekë

Më Shumë

Fokus

Gjyqtarja Diora Bajrami emërohet nënkryetare e Gjykatës Themelore në Prizren

Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK), në vazhdimin e mbledhjes së 357-të, ka caktuar Diora Bajramin në pozitën e nënkryetares së Gjykatës Themelore në Prizren. “Bazuar...
Fokus

Durmishi: Rruga Prizren – Tetovë po bëhet realitet

UD ministri në detyrë i Infrastrukturës, Hysen Durmishi, ka thënë se projekti i rrugës Prizren–Tetovë po bëhet realitet. Ai në Facebook ka publikuar një video...

Viti i Ri festohet me të shtëna armësh në Prizren e Suharekë

Pasi s’e kaloi pragun, Limaj: Nuk kemi asnjë arsye të ulim kokën

Thyhet rekordi i 9 shkurtit, afro 900 mijë qytetarë dolën në zgjedhje

Incidenti në Suharekë: Votën e fotografoi dhe e postoi në rrjete sociale, intervistohet nga policia

KQZ- Numërohen mbi 12% të votave, prin LVV me 46%, PDK 19%, LDK 13%, AAK 7%

Fletëvotimet e dyshimta në Rahovec, Kryeziu i quan lëshime teknike: E kemi paraqitur rastin

Totaj i befasuar: S’e kam pritur këtë rezultat, VV ka pasur qeverisje jo të mirë

Hajnat hyjnë në një shtëpi në Dubravë të Suharekës, vjedhin para e stoli ari

Mot i acartë në ditët në vazhdim, Viti i Ri me fjolla bore

Shtiu me pistoletë me gaz në drejtim të dy personave, arrestohet i dyshuari në Prizren

Prizreni e nis vitin 2026 me lindjen e foshnjës së parë mashkull

Prizreni, Dragashi, Rahoveci, Malisheva, Suhareka… mund të mbesin në terr për festë

Shoqërohet në polici një person në Suharekë, dyshohet për fotografim të votës

I ndërtohet shtëpia nënës së dëshmorit të kombit, Avni Buçaj

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne