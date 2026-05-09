Kuvendari i PDK-së në Prizren, Bislimaj: Rikthimi i Fatmir Limaj do ta forconte kampin politik të PDK-së

Kuvendari i Partia Demokratike e Kosovës në Kuvendin Komunal të Prizren, Alban Bislimaj, ka deklaruar se rikthimi i Fatmir Limaj në një rrugëtim të përbashkët me PDK-në do të ishte i dobishëm për forcimin e subjektit politik para zgjedhjeve të 7 qershorit.
“Fatmir Limaj është një figurë me peshë politike dhe me histori të gjatë në vendimmarrjen e vendit. Rikthimi i tij në një rrugëtim të përbashkët me PDK-në, në prag të zgjedhjeve të 7 qershorit, do të ishte hap i duhur dhe i dobishëm për forcimin e kampit tonë politik”, shkruan Bislimaj.
Ai ka shtuar se zgjedhjet fitohen përmes bashkimit dhe jo përçarjeve politike.
“Në zgjedhje nuk fitohet me përçarje, por me bashkim dhe hapje ndaj njerëzve që kanë kontribuar për vendin. PDK-ja duhet të jetë e hapur për figura që mund të japin ende kontribut politik dhe elektoral”, shkruan ai.PrizrenPress.com/
