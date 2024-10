Kuvendarja e AAK-së, Agnesa Sinanaj, i bashkohet LDK-së në Prizren

Anëtarja e Kuvendit Komunal të Prizrenit, Agnesa Sinanaj, i është bashkuar Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) në një hap të ri për të forcuar angazhimin e saj në shërbim të qytetarëve dhe për të ndryshuar modelin qeverisës në Prizren.

Kliko videon: https://www.facebook.com/watch?v=917978133581555

Agnesa, e cila ka kontribuar në politikë si anëtare e subjektit AAK, tashmë do të jetë pjesë e familjes LDK, duke e theksuar përkushtimin e saj për bashkëpunim të ngushtë me qytetarët. Me dy mandate në Kuvendin e Prizrenit, ajo ka treguar angazhimin e saj për interesat e komunitetit.

E lindur dhe e rritur në Shkozë, Agnesa kreu shkollimin fillor në shkollën “Heronjtë e Lumës”, të mesëm në Gjimnazin “Gjon Buzuku” në Prizren dhe diplomoi në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës. Ajo është e martuar me Dreni Gavazaj dhe ka një vajzë, Lizën.

“Jemi bashkë për punë të mira dhe do të vazhdojmë të jemi krah i qytetarëve,” theksoi Agnesa gjatë deklaratës së saj. Kjo bashkëngjitje është parë si një hap pozitiv për forcimin e LDK-së dhe përmirësimin e shërbimeve publike në Prizren.

Marketing

https://prizrenpress.com/eli-edona-mobilieria-me-oferta-me-te-mira-ne-prizren/